Собянин сообщил об уничтожении еще одного направлявшегося к Москве БПЛА
Собянин сообщил еще об одном сбитом ПВО беспилотнике, направлявшемся к МосквеСюжетРабота систем ПВО:
Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Подольск. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно нет, добавил градоначальник.
Ранее в ночь на воскресенье, 26 ноября, Собянин сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников на Москву. БПЛА были уничтожены в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет.
Позже Минобороны России сообщило, что средства ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.