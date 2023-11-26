Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:07, 26 ноября 2023Россия

Собянин сообщил об уничтожении еще одного направлявшегося к Москве БПЛА

Собянин сообщил еще об одном сбитом ПВО беспилотнике, направлявшемся к Москве
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Подольск. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно нет, добавил градоначальник.

Ранее в ночь на воскресенье, 26 ноября, Собянин сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников на Москву. БПЛА были уничтожены в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет.

Позже Минобороны России сообщило, что средства ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников над территорией России

      Собянин сообщил об уничтожении еще одного направлявшегося к Москве БПЛА

      Киев уличили в охоте за детьми с помощью дронов

      В Брянской области пресекли попытку атаки украинских беспилотников

      Сын Брэда Питта назвал актера засранцем мирового класса

      Собянин сообщил об отражении атаки нескольких БПЛА на Москву

      В России разработали броню для военных «КамАЗов»

      Власти Литвы назвали причину будущего разгрома Украины в военном конфликте

      В сектор Газа прибыло рекордное число грузовиков с гуманитарной помощью

      Определены подмосковные города с самыми дешевыми таунхаусами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости