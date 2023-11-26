Собянин сообщил об уничтожении еще одного направлявшегося к Москве БПЛА

Собянин сообщил еще об одном сбитом ПВО беспилотнике, направлявшемся к Москве

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА), пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Подольск. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно нет, добавил градоначальник.

Ранее в ночь на воскресенье, 26 ноября, Собянин сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников на Москву. БПЛА были уничтожены в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет.

Позже Минобороны России сообщило, что средства ПВО уничтожены 11 украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.