В Брянской области заявили о новой безуспешной атаке ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: силы ПВО пресекли попытку атаки ВСУ с беспилотником

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковать Брянский район. Об этом заявил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет. Значительных разрушений на земле также удалось избежать, указал Богомаз.

Глава Брянской области подчеркнул, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Он поблагодарил российские подразделения ПВО за помощь в пресечении украинской атаки.

Ранее в Минобороны доложили, что ночью и утром воскресенья, 26 ноября, системой ПВО над территорией России были уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

В ведомстве пояснили, что над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей было уничтожено 11 украинских дронов. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений удалось избежать.