В Брянской области заявили о новой безуспешной атаке ВСУ
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковать Брянский район. Об этом заявил губернатор приграничного региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет. Значительных разрушений на земле также удалось избежать, указал Богомаз.
Глава Брянской области подчеркнул, что на месте происшествия работают оперативные службы.
Он поблагодарил российские подразделения ПВО за помощь в пресечении украинской атаки.
Ранее в Минобороны доложили, что ночью и утром воскресенья, 26 ноября, системой ПВО над территорией России были уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
В ведомстве пояснили, что над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей было уничтожено 11 украинских дронов. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений удалось избежать.