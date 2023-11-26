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07:21, 26 ноября 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении 20 беспилотников ВСУ над территорией России. Что известно об атаках?

Минобороны: 20 украинских БПЛА уничтожены над территорией России ночью 26 ноября

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Ночью и утром воскресенья, 26 ноября, системой противовоздушной обороны (ПВО) над территорией России были уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Попытки атак пресечены в нескольких российских регионах

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников на российскую столицу. Силы ПВО сбили дроны в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько дронов в Брянской, Тульской и Калужской областях. По предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет. На местах падения обломков беспилотников работают экстренные службы.

В Минобороны уточнили, что над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей было уничтожено 11 украинских беспилотников.

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Позже Собянин сообщил об уничтожении направлявшегося к Москве беспилотника в Подольске, а также в Раменском. В обоих случаях разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно нет, добавил градоначальник.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что над территорией региона было сбито два беспилотника, пострадавших и разрушений нет. Калужский губернатор Владислав Шапша рассказал, что беспилотники сбиты в Дзержинском и Жуковском районах региона, по предварительным данным, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

После этого Минобороны отчиталось об уничтожении еще девяти украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

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В Туле беспилотник врезался в жилую многоэтажку

В Туле сбитый украинский беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил глава региона Алексей Дюмин.

По словам губернатора, дрон угодил в жилую многоэтажку, после того как был сбит российскими средствами противовоздушной обороны и потерял управление. В результате пострадал один из жителей дома, он получил легкое резаное ранение, мужчине оказана медицинская помощь.

Дюмин добавил, что серьезных повреждений в результате инцидента нет, пострадало остекление трех квартир. Губернатор пообещал, что в ближайшее время будут проведены работы по остеклению.

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      Марина Совина
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