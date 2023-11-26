Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета БПЛА к Москве

Мэр Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета БПЛА к Москве

Силами противовоздушной обороны (ПВО) выявлена и пресечена еще одна попытка пролета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) к Москве в Раменском городском округе. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Разрушений и пострадавших после падения обломков беспилотника предварительно нет, добавил глава города.

В ночь на воскресенье, 26 ноября, Собянин сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников на Москву. БПЛА были уничтожены в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, а также в Подольске. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет.

Позже Минобороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.