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06:02, 26 ноября 2023Россия

Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета БПЛА к Москве

Мэр Собянин сообщил о пресечении еще одной попытки пролета БПЛА к Москве

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Силами противовоздушной обороны (ПВО) выявлена и пресечена еще одна попытка пролета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) к Москве в Раменском городском округе. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Разрушений и пострадавших после падения обломков беспилотника предварительно нет, добавил глава города.

В ночь на воскресенье, 26 ноября, Собянин сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников на Москву. БПЛА были уничтожены в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, а также в Подольске. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет.

Позже Минобороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.

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      Марина Совина
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