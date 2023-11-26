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05:57, 26 ноября 2023Россия

Украинский дрон врезался в жилую многоэтажку в российском городе

Губернатор Дюмин: сбитый дрон ВСУ врезался в многоквартирный жилой дом в Туле

Фото: David W Cerny / Reuters

Сбитый украинский беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, его слова приводит канал правительства Тульской области в Telegram.

По его словам, серьезных повреждений нет, пострадало остекление трех квартир. «Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 11 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей в ночь на воскресенье, 26 ноября.

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      Марина Совина
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