Житель Тулы пострадал при попадании дрона ВСУ в жилой дом

Губернатор Дюмин: при попадании дрона ВСУ в жилой дом в Туле пострадал человек

Дрон Вооруженный сил Украины (ВСУ) угодил в жилой дом в городе Тула, в результате ранение получил один из его жильцов. О пострадавшем человеке рассказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заявление опубликовано на официальном портале правительства региона.

«Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь», — сообщил Алексей Дюмин.

По словам губернатора региона, дрон угодил в жилую многоэтажку, после того как был сбит российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) и потерял управление. Дюмин добавил, что серьезных повреждений в доме не зафиксировано, пострадало остекление трех квартир, которое в скором времени восстановят.

Всего 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух БПЛА, оба были сбиты средствами ПВО. Попытки атак со стороны ВСУ за ночь были совершены также по Московской, Калужской и Брянской областям, всего, по данным Минобороны РФ, над российской территорией уничтожены 11 дронов противника.