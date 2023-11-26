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06:13, 26 ноября 2023Россия

Атака украинских беспилотников пресечена в Брянской области

Губернатор Богомаз: пресечена атака украинскими БПЛА в Брянской области

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пресечена атака украинскими БПЛА в Брянской области, ПВО сбила два дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По информации главы области, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников на российскую столицу в ночь на воскресенье, 26 ноября. БПЛА были сбиты в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет.

Также 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух БПЛА, оба были сбиты средствами ПВО.

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      Юлия Мискевич
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