Атака украинских беспилотников пресечена в Брянской области

Губернатор Богомаз: пресечена атака украинскими БПЛА в Брянской области

Пресечена атака украинскими БПЛА в Брянской области, ПВО сбила два дрона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По информации главы области, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки нескольких беспилотников на российскую столицу в ночь на воскресенье, 26 ноября. БПЛА были сбиты в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе. Пострадавших и серьезных разрушений предварительно нет.

Также 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух БПЛА, оба были сбиты средствами ПВО.