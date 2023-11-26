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08:34, 26 ноября 2023Россия

Попадание обломков сбитого беспилотника в тульскую многоэтажку попало на видео

Попадание обломков сбитого БПЛА в многоэтажный жилой дом в Туле попало на видео

Момент взрыва украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и попадания его обломков в многоэтажный жилой дом в Туле попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На видео слышен громкий звук разрыва, после чего осколки падают вниз, а у припаркованных автомобилей срабатывает сигнализация. На месте инцидента продолжают работать службы.

В ночь на воскресенье, 26 ноября, сбитый украинский беспилотник, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Серьезных повреждений нет, пострадало остекление трех квартир, один житель получил легкое ранение.

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      Марина Совина
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