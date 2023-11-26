Украинцы рассказали об усталости от конфликта с Россией

País: волонтер с Украины признал усталость страны от конфликта

Украинский волонтер рассказал об усталости населения страны от конфликта с Россией. Его слова приводит испанское издание El Pais.

Так, 45-летний волонтер Тарас (фамилия не указывается) заявил, что почти за два года, которые длится сложившаяся между государствами ситуация, у его соотечественников накопилась усталость. Однако он отметил, что гордится силой духа сограждан.

«Конечно, усталость существует. Но помимо усталости, мы злы и очень гордимся нашей стойкостью. Тех, кто сомневается, я прошу только об одном: отойдите в сторону, не мешайте нам на пути к победе», — заявил он

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины не дает военным пауз для отдыха, так как предоставление отпуска означало бы новую волну мобилизации.