В России разработали «Чистюлю» для противодействия дронам

«Ростех» разработал компактный комплекс противодействия БПЛА «Чистюля»

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал компактный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Чистюля». Устройство впервые продемонстрировали на конференции «Армия и общество», сообщили в госкорпорации.

Разработанный специалистами ЦНИИ «Циклон» (входит в «Росэлектронику») комплекс представляет собой кейс весом восемь килограммов. «Чистюля» получил функцию дистанционного управления, которая защитит оператора от излучения и поражения ракетами, атакующими радиоизлучающие цели. Комплекс может работать от сети или встроенного аккумулятора, обеспечивающего до ста минут автономной работы. Также прибор получил систему активного охлаждения для непрерывного функционирования.

«Комплекс "Чистюля" сконструирован в форме кейса размером 34х28х17 сантиметров. Устройство полностью подавляет каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до километра, а также блокирует передачу фото- и видеоданных с дрона. Изделие оснащено антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, излучающими мощный всенаправленный импульс», — говорится в сообщении.

После включения «Чистюля» формирует равномерный сигнал, который перекрывает верхнюю полусферу в радиусе до километра. После воздействия комплекса БПЛА может упасть, зависнуть на месте или вернуться к точке старта. Результат работы «Чистюли» зависит от типа дрона, его настроек и удаленности от комплекса и оператора.

«Эргономические параметры и удобство эксплуатации изделия были подтверждены тактическими подразделениями в ходе применения устройства в полевых условиях», — приводят в сообщении слова генерального директора ЦНИИ «Циклон» Алексея Кравченко.

В октябре гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил об испытаниях системы «Тритон» для защиты танков от FPV-дронов в ходе проведения специальной военной операции.