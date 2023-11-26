В России указали на нежелание иностранных наемников возвращаться на Украину

Полковник запаса Насонов: иностранные наемники не хотят возвращаться на Украину

Иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, не будут возвращаться на Украину, если им не улучшат финансовые условия. Об этом Ura.ru сообщил военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов.

По его словам, наемники готовы решиться на такой шаг, несмотря на финансовые потери при преждевременном прерывании контракта. «Возможность преодоления на Ближнем Востоке активной фазы конфликта и продолжение активной фазы на Украине их уже не прельщает», — пояснил эксперт.

Ранее один из офицеров украинских войск Дмитрий Костюк рассказал, что многие иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидают страну, столкнувшись с ожесточенными боями. Он отметил, что большинство иностранцев представляют себе боевые действия как перестрелку с противником, но понятия не имеют, сколько используется артиллерии, под огнем которой приходится находиться весь день. Поэтому наемники очень часто разрывают договор и уезжают из страны, утверждает украинский офицер.