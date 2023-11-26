Водителям рассказали о штрафах за видео нарушений в соцсетях

Адвокат Миронов рассказал водителям о штрафах за видео нарушений в соцсетях

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что фото или видео из соцсетей, где зафиксирован момент нарушения ПДД, не могут стать единственным доказательством по делу, но способны спровоцировать расследование.

Как рассказал адвокат, должностные лица обязаны реагировать на подобные публикации. Силовые ведомства мониторят соцсети и, обнаружив подозрительную информацию, начинают проверку. После уточняют — нарушен ли закон или видео намеренно смонтировано таким образом.

Ранее юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм» предупредила водителей о штрафах за проезд на желтый сигнал светофора.