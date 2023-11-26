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21:09, 26 ноября 2023Экономика

В Германии признали вред экономике страны из-за антироссийских санкций

Немецкий депутат Бакхейт: антироссийские санкции вредят экономике Германии
СюжетСанкции против России:

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Бакхейт признал, что западные санкции против России вредят Берлину. Он отметил, что ограничения оказались малоэффективными, при этом создав большие проблемы для экономики Германии, сообщает портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

«Мы видим, что российская экономика в настоящее время растет, а немецкая — сокращается. Важную роль в этой ситуации играет решение Германии отказаться от российского газа», — заявил немецкий политик.

Бакхейт подчеркнул, что от санкций в отношении Москвы выиграли Китай, Индия, а также другие страны, поставки газа в которые увеличила Россия. Он добавил, что поставляемый США в Европу сжиженный природный газ вреден не только для окружающей среды, но дорого обходится Германии.

По его словам, АдГ также выступает против поставок Украине различных видов вооружений.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза закупили российский сжиженный природный газ на сумму 6,1 миллиарда евро (более 6,6 миллиарда долларов) в 2023 году.

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      Марина Совина
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