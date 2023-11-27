Актриса Рудова снялась в откровенном наряде и рассказала о своем весе

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном наряде и рассказала о своем весе. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя звезда сериала «Универ» предстала перед камерой в полный рост в обнажающем живот сером спортивном топе и джинсовых мини-шортах. При этом она ответила на вопрос подписчика, который поинтересовался, сколько весит артистка, отметив, что она худая.

Так, знаменитость заявила, что для того, чтобы стать худой, ей нужно сбросить 10 килограммов. «Сейчас я вешу на пять килограммов больше, чем нужно», — указала автор поста.

Ранее в ноябре Наталья Рудова ответила на слухи о коррекции груди с помощью пластической операции. Знаменитость вновь заявила, что не прибегала к хирургическому вмешательству, назвав причиной своих пышных форм набранный вес.