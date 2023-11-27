Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:39, 27 ноября 2023Среда обитания

Россиянам назвали девять опасных домашних растений

Дизайнер Воронова: герань и папоротники опасны для аллергиков

Фото: Gemma Evans / Unsplash

Некоторые домашние цветы могут быть опасными для жильцов квартиры — особенно для аллергиков. Девять плохо переносимых человеком комнатных растений назвала ландшафтный дизайнер Ольга Воронова, пишет aif.ru.

Среди сильных аллергенов специалистка перечислила герань, папоротник, филодендрон, диффенбахию, алказию, цикламен и толстянку. Однако Воронова отметила, что наличие реакции и ее форма зависит от индивидуальных особенностей организма каждого человека.

«Эфирные масла, содержащиеся в листьях герани, и есть основные аллергены, вызывающие головные боли, иногда высыпания на коже и еще реже — удушье. Папоротники же производят мелкие споры, которые, естественно, распространяются по всему помещению и могут вызвать проблемы с дыханием, в частности — сильный кашель», — рассказала эксперт. Воронова добавила, что аллергию также могут вызывать запахи лилии и гиацинтов.

Ранее дачникам назвали цветы, которые можно сажать прямо по снегу в декабре. Такой неприхотливой культурой оказались васильки. Однако, по словам агрономов, нужно выбрать хорошее место — эти цветы любят солнечный свет и не вырастут в тени.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме отреагировали на условие Украины о репарациях в мирном договоре

      Иностранный футболист «Зенита» рассказал о неоправдавшихся стереотипах о России

      В Пентагоне в закрытом режиме обсудят военную стратегию США по России

      В Британии обратили внимание на стремительную потерю ВСУ солдат

      Путин подписал закон об увеличении госпошлины на загранпаспорт

      В России рассказали о контактах с Китаем после встречи Си Цзиньпина и Байдена

      Путин повысил стипендию некоторым аспирантам до 75 тысяч рублей

      В Израиле призвали объявить Маска персоной нон грата

      Жителей Японии предупредили о нападениях бессонных медведей

      В МИД России высказались о встрече Лаврова и Блинкена на совещании глав МИД ОБСЕ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости