Россиянам назвали девять опасных домашних растений

Дизайнер Воронова: герань и папоротники опасны для аллергиков

Некоторые домашние цветы могут быть опасными для жильцов квартиры — особенно для аллергиков. Девять плохо переносимых человеком комнатных растений назвала ландшафтный дизайнер Ольга Воронова, пишет aif.ru.

Среди сильных аллергенов специалистка перечислила герань, папоротник, филодендрон, диффенбахию, алказию, цикламен и толстянку. Однако Воронова отметила, что наличие реакции и ее форма зависит от индивидуальных особенностей организма каждого человека.

«Эфирные масла, содержащиеся в листьях герани, и есть основные аллергены, вызывающие головные боли, иногда высыпания на коже и еще реже — удушье. Папоротники же производят мелкие споры, которые, естественно, распространяются по всему помещению и могут вызвать проблемы с дыханием, в частности — сильный кашель», — рассказала эксперт. Воронова добавила, что аллергию также могут вызывать запахи лилии и гиацинтов.

Ранее дачникам назвали цветы, которые можно сажать прямо по снегу в декабре. Такой неприхотливой культурой оказались васильки. Однако, по словам агрономов, нужно выбрать хорошее место — эти цветы любят солнечный свет и не вырастут в тени.