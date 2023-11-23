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20:52, 23 ноября 2023Среда обитания

Дачникам назвали цветы для посева в декабре

Агроном Коврижных: васильки можно посеять в декабре прямо по снегу

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В конце ноября и в декабре прямо по снегу на даче можно посадить васильки. Пригодные для посева зимой цветы назвала ученый агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, пишет издание «БелНовости».

По словам специалистки, васильки можно высевать в мороз и снег — это неприхотливая культура. Однако нужно выбрать хорошее место — эти цветы любят солнечный свет и не вырастут в тени. «Лучше сеять по рыхлому снегу и потом присыпать снегом. Больше ничего от цветовода не требуется», — рассказала Коврижных.

Цвести они будут с июня по сентябрь. Агроном добавила, что рядом с васильками гармонично будут смотреться ромашки и другие полевые цветы.

Ранее дачникам назвали растения, которые способны погубить огород за один сезон. Лопух быстро разрастается, тем самым затрудняя рост других растений, также он служит местом обитания для вредителей. Кроме того, не стоит держать на участке жимолость — она тоже быстро распространяется и может стать источником заболеваний.

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      Нина Ташевская
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