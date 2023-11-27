Популярная российская ведущая назвала позором свой первый опыт на ТВ

Ведущая Ассоль Васильева назвала позором свой первый опыт на ТВ

Популярная российская телеведущая, блогерша, автор YouTube-шоу «О чем (не) говорят женщины» и супруга рэп-исполнителя ST (Александр Степанов) Ассоль Васильева назвала позором свой первый опыт на ТВ. Подробности она раскрыла в беседе с Ляйсан Утяшевой в программе «Дерзкая готовка». Видео доступно на YouTube.

Ведущая рассказала, что получила первый опыт на телевидении в возрасте 17 лет. По ее словам, тогда она участвовала в кастинге на шоу «Ты супер ведущий» на канале СТС в своем родном городе Твери. «Огромная площадь, и просто как будто день города, вся молодежь Твери стоит на этот кастинг», — отметила она и добавила, что в итоге прошла пробы.

Васильева пояснила, что победители этой программы становились ведущими утреннего шоу. По ее словам, она не выиграла в проекте. Ведущая предположила, что не одержала победу в силу возраста. «Это позорище», — высказалась она о своем первом опыте на ТВ.

Собеседница Утяшевой также вспомнила, что во время участия в проекте СТС столкнулась с первым хейтом. «С тех пор комментарии не читаю, потому что эта критика не всегда обоснованна», — пояснила она.

Ранее популярная блогерша и стендап-комик Наталья Краснова в шоу «О чем (не) говорят женщины» поделилась историей о том, как она узнала об измене бывшего парня от поклонницы после своего концерта.