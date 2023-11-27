Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:30, 27 ноября 2023Интернет и СМИ

Популярная российская ведущая назвала позором свой первый опыт на ТВ

Ведущая Ассоль Васильева назвала позором свой первый опыт на ТВ

Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Популярная российская телеведущая, блогерша, автор YouTube-шоу «О чем (не) говорят женщины» и супруга рэп-исполнителя ST (Александр Степанов) Ассоль Васильева назвала позором свой первый опыт на ТВ. Подробности она раскрыла в беседе с Ляйсан Утяшевой в программе «Дерзкая готовка». Видео доступно на YouTube.

Ведущая рассказала, что получила первый опыт на телевидении в возрасте 17 лет. По ее словам, тогда она участвовала в кастинге на шоу «Ты супер ведущий» на канале СТС в своем родном городе Твери. «Огромная площадь, и просто как будто день города, вся молодежь Твери стоит на этот кастинг», — отметила она и добавила, что в итоге прошла пробы.

Васильева пояснила, что победители этой программы становились ведущими утреннего шоу. По ее словам, она не выиграла в проекте. Ведущая предположила, что не одержала победу в силу возраста. «Это позорище», — высказалась она о своем первом опыте на ТВ.

Собеседница Утяшевой также вспомнила, что во время участия в проекте СТС столкнулась с первым хейтом. «С тех пор комментарии не читаю, потому что эта критика не всегда обоснованна», — пояснила она.

Ранее популярная блогерша и стендап-комик Наталья Краснова в шоу «О чем (не) говорят женщины» поделилась историей о том, как она узнала об измене бывшего парня от поклонницы после своего концерта.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Две баллистические ракеты атаковали эсминец ВМС США. Он прибыл на помощь захваченному танкеру у берегов Йемена

      В Кремле указали на роль США в сохранении проблемы Палестины

      Сотни тысяч жителей Крыма остались без света

      Снегопад в столице стал самым мощным за 40 лет

      В России обрушившуюся на береговую линию города гигантскую волну сняли на видео

      Дочь Ким Кардашьян высмеяла наряд экс-возлюбленного матери для Met Gala

      Российский военный спас раненого бойца ВСУ под угрозой обстрела

      Российские туристы провели ночь в аэропорту Москвы из-за непогоды

      Минобороны сообщило о пресечении попытки атаковать Россию с беспилотника

      Житель Сочи описал обстановку в городе на фоне шторма

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости