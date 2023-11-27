Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:15, 27 ноября 2023Интернет и СМИ

Звезда шоу «Пацанки» ответила на слухи о камерах в туалете

Звезда «Пацанок» Hofmannita назвала неправдой слухи о камерах в туалете на шоу
Анна Михеева

Анна Михеева. Кадр: CHANA / YouTube

Российская рэп-исполнительница, участница третьего сезона реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева) ответила на слухи о том, что на проекте в туалетах были камеры наблюдения. В подкасте «Чай у Чаны», запись которого доступна на YouTube, она назвала эту информацию ложью.

«Это вообще неправда», — сказала Михеева, комментируя слухи о том, что участниц «Пацанок» снимают даже тогда, когда они находятся в туалете.

По словам звезды проекта, единственная камера была установлена в комнате, где жили участницы. С помощью нее редакторы следили за тем, чтобы девушки не курили и не пили алкоголь, уточнила она.

О том, что на проекте в туалетах стоят камеры наблюдения, заявила участница седьмого сезона «Новых пацанок» Виолетта Малышенко. Она пожаловалась, что была вынуждена заклеивать их каждый раз, когда заходила в уборную. Кроме того, героиня программы рассказала, что редакторы забрали у нее паспорт и мобильный телефон на время съемок, и сравнила пребывание на проекте с тюремным заключением.

«Новые пацанки» — продолжение шоу «Пацанки», в котором девушки с непростым характером и сложной судьбой живут в одном доме. Им помогают измениться психологи и специалисты по этикету.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Северная Корея массово лысеет из-за военных фуражек и дешевых шампуней. Как целая нация лишается волос?

      В МИД России оценили возможность диалога с США по стратегической стабильности

      Режиссер «Сумерек» назвала подходящих к перезапуску фильма актеров

      Сын Кернеса обвинил мэра Харькова в захвате власти в городе

      Премьер Украины назвал собранную Европейским инвестбанком сумму помощи для Киева

      После отравления двухлетней девочки тяжелым наркотиком возбуждено уголовное дело

      Пилот случайно посадил самолет в другом городе и оправдался плохой погодой

      Сервис Google перестанет работать на миллионах старых смартфонов

      Директор Марины Хлебниковой ответил на вопрос о ее состоянии

      Еще двоих торговцев метадоном задержали в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости