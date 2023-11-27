Звезда шоу «Пацанки» ответила на слухи о камерах в туалете

Звезда «Пацанок» Hofmannita назвала неправдой слухи о камерах в туалете на шоу

Российская рэп-исполнительница, участница третьего сезона реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева) ответила на слухи о том, что на проекте в туалетах были камеры наблюдения. В подкасте «Чай у Чаны», запись которого доступна на YouTube, она назвала эту информацию ложью.

«Это вообще неправда», — сказала Михеева, комментируя слухи о том, что участниц «Пацанок» снимают даже тогда, когда они находятся в туалете.

По словам звезды проекта, единственная камера была установлена в комнате, где жили участницы. С помощью нее редакторы следили за тем, чтобы девушки не курили и не пили алкоголь, уточнила она.

О том, что на проекте в туалетах стоят камеры наблюдения, заявила участница седьмого сезона «Новых пацанок» Виолетта Малышенко. Она пожаловалась, что была вынуждена заклеивать их каждый раз, когда заходила в уборную. Кроме того, героиня программы рассказала, что редакторы забрали у нее паспорт и мобильный телефон на время съемок, и сравнила пребывание на проекте с тюремным заключением.

«Новые пацанки» — продолжение шоу «Пацанки», в котором девушки с непростым характером и сложной судьбой живут в одном доме. Им помогают измениться психологи и специалисты по этикету.