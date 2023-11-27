Игоря Чалика освободили от должности замглавы Минтранса России

Игоря Чалика освободили от должности заместителя главы Минтранса России в связи с истечением срока служебного контракта. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее стало известно, что кандидат на должность замглавы ведомства уже есть. Тем временем в Минтрансе от комментариев отказались.