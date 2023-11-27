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19:42, 27 ноября 2023Путешествия

Чалика освободили от должности замглавы Минтранса России

Игоря Чалика освободили от должности замглавы Минтранса России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Игоря Чалика освободили от должности заместителя главы Минтранса России в связи с истечением срока служебного контракта. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее стало известно, что кандидат на должность замглавы ведомства уже есть. Тем временем в Минтрансе от комментариев отказались.

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      Зарина Дзагоева
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