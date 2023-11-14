Стало известно о возможном уходе замглавы Минтранса до конца года

Замглавы Минтранса России Чалик может покинуть свой пост в декабре

Замминистра транспорта России Игорь Чалик может покинуть свой пост до конца 2023 года. О возможном уходе замглавы Минтранса стало известно РИА Новости.

«Он может уйти в декабре», — рассказал собеседник агентства в транспортной отрасли.

Эту информацию подтвердил и другой источник в отрасли. По его словам, кандидат на должность замглавы ведомства уже есть. Тем временем в Минтрансе от комментариев отказались.

Ранее в ноябре стало известно, что швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA решил отключить Россию от международной авиационной доменной зоны верхнего уровня .aero, которую он администрирует. Некоторые из отечественных авиатранспортных компаний уже получили уведомление о закрытии с 10 ноября доступа к этой зоне.

