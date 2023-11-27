Четырехлетнего российского ребенка госпитализировали после встречи с отцом

В Петербурге ребенок получил наркотическое отравление после встречи с отцом

В Санкт-Петербурге четырехлетнего ребенка госпитализировали после встречи с отцом — у мальчика диагностировали симптомы наркотического отравления. Об этом сообщает портал 78.RU.

По данным издания, отец редко видится с сыном и лишь навещает его. После последней такой встречи, состоявшейся накануне — 26 ноября, ребенок начал странно себя вести. Мать отметила, что ее сын странно разговаривает и находится в состоянии эйфории.

Врачи диагностировали у ребенка отравление аптечным препаратом, который часто принимают наркопотребители, и госпитализировали четырехлетнего ребенка, чтобы оказать ему первую помощь. Как ребенок достал препарат и какое отношение к этому имеет его отец, не уточняется. При этом журналисты 78.RU предположили, что отец сознательно дал таблетки ребенку.

О проверке в отношении мужчины не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах мужчина с сыном сбежал от бывшей жены из окна детского сада.