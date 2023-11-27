В Чехии рассказали о компенсациях Украине из-за нехватки военной помощи

ЧТК: в Чехии выдадут больше коммерческих лицензий на поставки помощи ВСУ

Глава минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что армейские склады с техникой и материалами для помощи Украины опустели. Однако ведомство компенсирует это увеличением числа выданных частным фирмам и предприятиям республики лицензий на экспорт военной продукции, передает агентство ЧТК со ссылкой.

«Уже не так много осталось чего-то из военных материалов, которые мы могли бы послать на Украину. Но мы будем стремиться компенсировать это выдачей экспортных лицензий частным фирмам», — отметила министр.

Чернохова уточнила, что компании получат право экспортировать военные материалы на десятки миллиардов крон — то есть, на сотни миллионов долларов.