Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:32, 27 ноября 2023Силовые структуры

Трех человек отдали под суд за покушение на замглавы полиции Запорожья

СКР передал в суд дело о покушении на замглавы полиции ГУ МВД Запорожья

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Завершено расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Перед судом предстанут трое жителей Мелитополя. Они находятся под стражей.

По версии следствия, в конце апреля 2023 года двое фигурантов дела 1975 и 2003 года рождения сговорились о покушении на полицейского с помощью ручной осколочной гранаты РГД-5, которую намеревались дистанционно подорвать. Приобрести боеприпас они попросили знакомого.

Утром 2 мая 2023 года обвиняемые заложили самодельное взрывное устройство у ворот жилого дома на улице Пирогова в Мелитополе и привели бомбу в действие в тот момент, когда сотрудник полиции открыл ворота, чтобы отправиться на работу. Он получил ранение и был госпитализирован.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отказались от мирного соглашения с Россией без репараций. Идею о выплатах в Москве назвали аморальной

      Власти прокомментировали снос памятника погибшим в Великой Отечественной войне

      Актриса Рудова снялась в откровенном наряде и рассказала о своем весе

      У военно-транспортного Ил-76 в полете отказала навигация

      Путин разрешил купить бизнес ушедшего из России производителя техники

      Российская экспедиция выявила самовосстановление природы Арктики от загрязнений

      Моргенштерн объявил о закрытии своего лейбла

      Жителей одного города предупредили об опасном уровне радиации из-за шторма

      Названа лучшая вечерняя тренировка для мужчин

      Раскрыты подробности отравления двухлетней девочки из Подмосковья метадоном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости