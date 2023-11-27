Трех человек отдали под суд за покушение на замглавы полиции Запорожья

СКР передал в суд дело о покушении на замглавы полиции ГУ МВД Запорожья

Завершено расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Перед судом предстанут трое жителей Мелитополя. Они находятся под стражей.

По версии следствия, в конце апреля 2023 года двое фигурантов дела 1975 и 2003 года рождения сговорились о покушении на полицейского с помощью ручной осколочной гранаты РГД-5, которую намеревались дистанционно подорвать. Приобрести боеприпас они попросили знакомого.

Утром 2 мая 2023 года обвиняемые заложили самодельное взрывное устройство у ворот жилого дома на улице Пирогова в Мелитополе и привели бомбу в действие в тот момент, когда сотрудник полиции открыл ворота, чтобы отправиться на работу. Он получил ранение и был госпитализирован.