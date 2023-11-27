Депутат Рады из партии Зеленского призвала наказать Залужного

Депутат Рады Безуглая призвала наказать Залужного за неэффективность армии

Депутат Верховной Рады Украины от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала наказать главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного за неэффективность армии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам депутата, украинский генералитет и лично главнокомандующий препятствуют повышению эффективности армии, однако никто не несет за это наказания. Она также отметила, что, несмотря на регулярные снятия командиров бригад, за все время в результате служебного расследования не был наказан ни один генерал.

Она также обратила внимание на то, что в 2022 году Залужный лично заявлял, что войскам не нужны дроны. По ее мнению, за время боевых действий украинский генералитет укрепился в статусе касты и перестал пускать в свой состав новых людей.

До этого Безуглая также призвала к отставке Залужного из-за отсутствия плана боевых действий на 2024 год. По словам депутата, вместо этого военные заявили о необходимости забирать в зону боевых действий не менее 20 тысяч человек ежемесячно.