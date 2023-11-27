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14:13, 27 ноября 2023Бывший СССР

Депутат Рады из партии Зеленского призвала наказать Залужного

Депутат Рады Безуглая призвала наказать Залужного за неэффективность армии

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Депутат Верховной Рады Украины от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала наказать главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного за неэффективность армии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам депутата, украинский генералитет и лично главнокомандующий препятствуют повышению эффективности армии, однако никто не несет за это наказания. Она также отметила, что, несмотря на регулярные снятия командиров бригад, за все время в результате служебного расследования не был наказан ни один генерал.

Она также обратила внимание на то, что в 2022 году Залужный лично заявлял, что войскам не нужны дроны. По ее мнению, за время боевых действий украинский генералитет укрепился в статусе касты и перестал пускать в свой состав новых людей.

До этого Безуглая также призвала к отставке Залужного из-за отсутствия плана боевых действий на 2024 год. По словам депутата, вместо этого военные заявили о необходимости забирать в зону боевых действий не менее 20 тысяч человек ежемесячно.

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      Александр Курбатов
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