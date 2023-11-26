В Раде призвали к отставке Залужного за отсутствие плана действий на 2024 год

Депутат Рады Безуглая: Залужный не дал план на 2024 год и должен уйти в отставку

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ )Валерий Залужный не представил никакого плана действий на 2024 год и должен уйти в отставку. Об этом написала депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам украинского депутата, Залужный не смог предоставить план боевых действий на следующий год. «Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный», — заметила она.

Безуглая добавила, что вместо этого военные заявили о необходимости забирать в зону проведения боевых действий не менее 20 тысяч человек ежемесячно. Депутат подчеркнула, что состоявшийся разговор был непубличным.

Парламентарий заключила, если военное руководство не может представить никакой идеи на 2024 год помимо предложения по мобилизации, то ему следует уйти в отставку.

Ранее Залужный оценил ситуацию на фронте для Киева. По его словам, обстановка «затруднительная, но контролируемая». Украинский военачальник уточнил, что подробно проинформировал украинских партнеров о положении дел на поле боя.