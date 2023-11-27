Депутаты Рады попробуют убедить конгрессменов США продолжить поддержку Украины

Депутаты Рады поедут в США, чтобы убедить конгрессменов поддерживать Киев

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале сообщил, что его коллеги попробуют убедить конгрессменов США продолжить оказание помощи Киеву.

По словам политика, все депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа», знающие английский язык, на этой неделе отправятся в Соединенные Штаты. Часть из них поедет в Вашингтон, другая — «по штатам общаться с местными конгрессменами и убеждать, что необходимо поддерживать Украину».

Данную информацию украинскому изданию «Страна» подтвердили украинские парламентарии из президентской фракции.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен допустил, что Сенат Конгресса США в ближайшие недели одобрит помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 60 миллиардов долларов.