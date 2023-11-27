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04:36, 28 ноября 2023Наука и техника

Для Су-57 создали мини-беспилотники

РИА Новости: для Су-57 создали мини-БПЛА, которые он возьмет на борт
Су-57

Су-57. Фото: UAC/via Globallookpress.com

Для российского истребителя пятого поколения Су-57 создана мини-беспилотники, которые он будет нести на борту. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

Предполагается, что в полете самолете сможет выбрасывать группу таких аппаратов, после чего ими будет осуществляться управление. Нести БПЛА беспилотник сможет на внешней подвеске и внутрифюселяжном отсеке.

По словам собеседника агентства, созданы ударные беспилотники, разведывательные аппараты и дроны радиоэлектронной борьбы. Когда мини-БПЛА поступят на вооружение, не уточняется.

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При этом Су-57 уже работает в связке с тяжелым беспилотником «Охотник», который служит ведомым истребителя. Также «Охотник» использует вооружение Су-57.

Сколько Су-57 поступило в армию, точно неизвестно. По плану к 2027 году ВСК должны получить 76 истребителей. Машины использовались для решения боевых задач в Сирии и на Украине.

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      Марина Совина
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