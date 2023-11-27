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14:03, 27 ноября 2023Силовые структуры

В российском городе поссорились друзья и стали стрелять друг в друга

Ura.ru: двое азербайджанцев устроили стрельбу в ТЦ Екатеринбурга

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Екатеринбурге уроженцы Азербайджана Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов поссорились и устроили стрельбу в торговом центре «Гринвич». Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, вечером 26 ноября друзья отдыхали в кафе, но не поделили место, стали ругаться, а затем схватились за оружие.

Перестрелка произошла при большом скоплении народа в торговом центре. Оба участника конфликта задержаны, их отправили в изолятор. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хулиганстве.

9 ноября сообщалось, что во Владивостоке суд арестовал 27-летнего мужчину, застрелившего во время конфликта на шоссе водителя автомобиля Toyota Land Cruiser. В рамках дела задержали еще шестерых участников конфликта. Они проходят подозреваемыми по делу о хулиганстве с применением оружия.

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      Любовь Ширижик
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