Еще один человек погиб во время шторма на юге России

Оперслужбы Краснодарского края сообщили о гибели еще одного человека в шторм

Еще один человек погиб во время мощного шторма, охватившего юг России. О смерти еще одного россиянина рассказали в экстренных службах Краснодарского края, сообщение приводит ТАСС.

Как сообщил собеседник агентства, тело мужчины обнаружили в портовом Новороссийске. Гибель мужчины подтверждает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Кроме того, по данным ТАСС еще один человек погиб в Керченском заливе в Крыму, а другой — в Сочи. Таким образом, число жертв шторма выросло до четырех.

На Краснодарский край и Крым обрушился мощный шторм. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. Там порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн составила до 9 метров. В Крыму почти полмиллиона жителей остались без света. По информации МЧС, на полуострове из-за урагана без вести пропал один человек, еще четверо пострадали.