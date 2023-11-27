Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:32, 27 ноября 2023Россия

Еще один человек погиб во время шторма на юге России

Оперслужбы Краснодарского края сообщили о гибели еще одного человека в шторм

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Еще один человек погиб во время мощного шторма, охватившего юг России. О смерти еще одного россиянина рассказали в экстренных службах Краснодарского края, сообщение приводит ТАСС.

Как сообщил собеседник агентства, тело мужчины обнаружили в портовом Новороссийске. Гибель мужчины подтверждает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Кроме того, по данным ТАСС еще один человек погиб в Керченском заливе в Крыму, а другой — в Сочи. Таким образом, число жертв шторма выросло до четырех.

На Краснодарский край и Крым обрушился мощный шторм. Сильнее всего стихия ударила по Крыму и Севастополю. Там порывы ветра местами достигали 40 метров в секунду, высота волн составила до 9 метров. В Крыму почти полмиллиона жителей остались без света. По информации МЧС, на полуострове из-за урагана без вести пропал один человек, еще четверо пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Центральную Россию накрыла «черная метель», а по Крыму ударил «шторм века». Такого разгула стихии не было 40 лет

      В Петербурге прохожего сбил вылетевший из трубы огромный черный резиновый шар

      Samsung подтвердила выпуск смартфона с ИИ

      Цены на золото рекордно выросли

      Столтенберг заявил о невозможности вступления Украины в НАТО во время конфликта

      Спасение унесенного штормом в море туриста в Сочи попало на видео

      Перечислены шесть вредных советов для начальников

      Врач предупредил об опасном заболевании с безобидными симптомами

      В Кремле заявили о готовности Путин поехать в пострадавшие от непогоды регионы

      Собянин заявил о привлечении еще 12 тысяч коммунальщиков для уборки снега

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости