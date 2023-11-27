Гоблин раскрыл отношение к интервью Дудя

Пучков: Дудь не пытается разобраться в вопросе, а склоняет всех на свою сторону

Российский переводчик и блогер Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, критически высказался об интервью журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Отношение к его деятельности Пучков раскрыл в беседе с блогером Стасом Васильевым. Ролик вышел на Rutube.

Гоблин выразил несогласие с мнением, что Дудь в своих роликах пытается разобраться в различных общественно-политических вопросах. По его словам, журналист не пытается глубоко изучить тему, а лишь «склоняет всех на свою сторону».

Пучков также осудил манеру Дудя беседовать с героями интервью. «Я тебе как специалист могу сказать, что, если человек не хочет тебе отвечать про что-то, он тебе ни хрена и не скажет. А мудацкие вопросы, которыми ты выводишь гостя из равновесия, заставляя его психовать, — это зачем?» — добавил он.

Ранее Гоблин оценил перспективу дать интервью Дудю. Пучков заявил, что не видит смысла в общении с блогером.