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20:20, 23 января 2023Интернет и СМИ

Гоблин оценил перспективу дать интервью Дудю

Блогер Дмитрий Пучков заявил, что не видит смысла в интервью Юрию Дудю

Фото: Pavel Kashaev / Globalookpress.com

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил, что не видит смысла в общении с коллегой и журналистом Юрием Дудем (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Перспективу публичной беседы с Дудем он оценил в эфире канала «ИЗОЛЕНТА live» на Rutube.

Ведущий канала, медиаменеджер Петр Лидов спросил Пучкова, согласился ли бы он дать интервью Дудю. Блогер, в свою очередь, задался вопросом о том, какова цель в съемках в видео Дудя. «Вот зачем пошел этот Кучера (телеведущий и актер Оскар Кучераприм. «Ленты.ру»)? Для меня загадка. У меня свои ресурсы есть, с которых я вещаю, и в общении с подобными экземплярами не вижу никакого смысла. Вообще», — сказал он.

Интервью Кучеры Дудю, вышедшее под названием «Разговор с тем, кто поддерживает армию России», было опубликовано 16 января. В комментариях к ролику многие раскритиковали артиста за наличие у его сына гражданства США и другие высказывания. Телеведущий стал первым собеседником Дудя, который высказался в поддержку спецоперации.

Кучера, комментируя свое интервью, заявил, что изначально планировалось говорить о телеканале «Муз-ТВ», сериале «Солдаты», музыке и гражданской позиции. «Наверно, надо было встать и уйти», — добавил он. Помимо того, Кучера описал получившееся интервью словами «лучше быть дураком, чем подлецом».

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Олег Давыдов
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