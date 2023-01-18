Оскар Кучера рассказал о желании уйти с интервью Дудю

Кучера рассказал, что в интервью с Дудем планировалось поговорить о «Муз-ТВ» и «Солдатах»

Популярный российский ведущий и актер Оскар Кучера прокомментировал свое интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) для YouTube-канала «ВДудь», в котором артист высказался в поддержку спецоперации. В беседе с РИА Новости он рассказал о желании уйти с интервью, а также раскрыл другие подробности съемок.

По словам ведущего, в интервью изначально планировалось поговорить о телеканале «Муз-ТВ», сериале «Солдаты», музыке и гражданской позиции. «Но вышло что вышло. Наверно, надо было встать и уйти, но я натура увлекающаяся. А то, что поддерживаю наших парней, так этим могу только гордиться», — высказался Кучера. Ведущий также описал интервью словами «лучше быть дураком, чем подлецом».

В своем Telegram-канале в день выхода интервью Кучера отмечал, что согласился на интервью с журналистом, потому что «помимо либерально настроенных товарищей, которым стыдно, что они русские, должно звучать и иное мнение». «Не знаю, что Юра нарежет. Но надеюсь, смысл сохранит», — добавил он.

Интервью Кучеры Дудю, которое журналист выпустил под названием «Разговор с тем, кто поддерживает армию России», было опубликовано 16 января. Многие комментаторы раскритиковали артиста за наличие у его сына гражданства США и другие высказывания. Телеведущий стал единственным гостем Дудя, который высказался в поддержку спецоперации.