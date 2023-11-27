Госдеп опроверг данные о давлении США и Германии на Украину ради мира с Россией

Госдеп: информация о давлении США на Украину ради мира с Россией является ложной

Информация немецкой газеты Bild о давлении США и Германии на Украину ради заключения мира с Россией является ложной, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Его цитирует ТАСС.

«Заметка в Bild была интригующей. Однако нет», — подчеркнул сотрудник Госдепа, добавив, что в Вашингтоне не видят готовности России «рассмотреть возможность содержательных, подлинных переговоров о мире».

«Мы всегда говорили, что решать это предстоит Украине. Мы ничего по Украине без Украины не решаем», — заключил О'Брайен.

Ранее источники Bild сообщили, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц намерены склонить украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам с Россией.