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12:03, 27 ноября 2023Ценности

Иностранец попытался вывезти из России золотой песок в чехле смартфона и попался

Таможенники в Благовещенске задержали китайца с золотым песком в чехле смартфона

Фото: ФТС России

Гражданин Китая попытался вывезти из России золотой песок и попался. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что таможенники задержали 48-летнего иностранца в аэропорту Благовещенска, когда он возвращался на родину. Так, при нем обнаружили более 185 граммов металлических частиц из сплава золота и серебра. При этом часть их мужчина спрятал в чехле смартфона, а остальное смешал с шампунем, кремом и зубной пастой.

Известно, что стоимость контрабандных драгоценных металлов превысила миллион рублей. Задержанный рассказал, что был осведомлен о том, что нарушает закон.

Ранее в ноябре сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово задержали иностранца со швейцарскими часами за 6 миллионов рублей. В ходе выборочной проверки в зеленом коридоре работники службы обнаружили в рюкзаке у прилетевшего из ОАЭ гражданина Китая двое наручных часов Jaeger-LeCoultre, которые находились в фирменных упаковках.

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      Карина Черных
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