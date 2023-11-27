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17:24, 27 ноября 2023Ценности

Ирина Шейк пришла на матч по баскетболу в откровенном платье

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк пришла на матч по баскетболу в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица поделилась серией фото, на которых она запечатлена в мини-платье белого цвета, оформленном глубоким декольте и черными кружевами. При этом знаменитость сочетала данный наряд с черными сапогами с высоким голенищем и объемной курткой.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Прекрасная Ира», «Шикарная женщина», «Королева», «Красотка», «Ира, раздаешь огня», — высказывались они.

Ранее Ирина Шейк снялась в откровенном образе для модного бренда Zara. Манекенщица позировала в классическом черном костюме и оформленной глубоким декольте жилетке белого цвета. На время съемки знаменитость решила отказаться от бюстгальтера.

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      Мария Винар
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