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16:05, 27 ноября 2023Интернет и СМИ

Бывший участник КВН рассказал о курьезном случае на показе номера Маслякову

Кадр: группа «Labelsmart.Подкасты» во «ВКонтакте»

Бывший участник КВН Александр Якушев рассказал, что на показе одного из номеров команды «Прима» руководителю программы Александру Маслякову случился курьезный случай. Подробностями он поделился в шоу «Мне смешно», выпуск доступен во «ВКонтакте».

По словам Якушева, речь идет о номере «Гарри Поттер управляет симфоническим оркестром», с которым команда выступила в Премьер-лиге в начале 2000-х годов. По сюжету, во время выступления у оркестра возникают проблемы из-за волшебной палочки героя: так, тумба дирижера должна была «убежать», из труб должен был вылететь огонь, тарелки — рассыпаться, а баян — растянуться.

Юмористы репетировали номер без реквизита, чтобы не испортить его. Однако на показе Маслякову у них возникли непредвиденные трудности. Якушев рассказал, что человек, сидящий в тумбе, побежал не в ту сторону и сильно ударился в ширму, из-за чего тумба, сделанная из пенопласта, рассыпалась. Тарелки при этом разбились на мелкие куски и порезали до крови одного из юмористов, а у другого, пытавшегося выдуть огонь из трубы, загорелась рука.

«Это был *** [кошмар]. (...) Кровь, рука горит, крик, пенопласт валяется... Все в каких-то осколках», — описал Якушев происходящее. Он отметил, что Масляков до слез смеялся над увиденным. Юморист также добавил, что номер команде оставили, убрав из него отдельные моменты.

Ранее Якушев критически высказался о современном КВН. Он заявил, что сейчас номера для команд создают авторы, а участие самих юмористов сводится к минимуму.

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