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20:38, 16 августа 2023Интернет и СМИ

Бывший участник КВН раскрыл изнанку телеигры

Звезда КВН Якушев заявил, что номера командам пишут авторы и правят редакторы

Кадр: страница «Шастун» во «Вконтакте»

Бывший участник КВН, капитан команды «ПриМа» Александр Якушев заявил, что сейчас над номерами в телеигре тщательно работают авторы и редакторы. Изнанку программы он раскрыл в шоу юмориста Антона Шастуна «Цитаты», выпуск которого доступен во «ВКонтакте».

Якушев заявил, что должность редактора существовала в телеигре и раньше, но их комментарии воспринимались командами скорее как совет, нежели требование. «Редактор был кем-то типа старшего товарища, наставника, друга, учителя. Но не чиновника, как сейчас это происходит», — высказался он.

Юморист объяснил, что сейчас номера для команд КВН создают авторы, затем над ними работают редакторы. Участие же самих артистов сводится к минимуму, добавил он.

«Я не знаю, зачем сейчас молодежь в это играет. Серьезно. Я не понимаю. Мы раньше шли туда, чтобы рассказать всем, какие мы прикольные ребята», — сказал он. Якушев отметил, что во времена его участия в телеигре юмористы самостоятельно создавали свои номера.

Команда КВН «ПриМа» из Курска дважды становилась финалистом Высшей лиги, а в 2009 получила чемпионский титул. Кроме того, на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН», проходившего в Юрмале, артисты получили «Большого КиВиНа в Золотом».

Ранее звезда телеигры и участница юмористического проекта Comedy Woman Елена Борщева рассказала, что редакторы КВН могут совершать ошибки при отборе шуток для команд. По ее словам, иногда им может показаться уместным и смешным то, что не вызывает положительной реакции у зрителей.

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    Мария Большакова
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