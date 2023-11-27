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15:24, 27 ноября 2023Мир

Китай расширил военно-морскую базу в Южно-Китайском море

Newsweek: Китай значительно расширил военно-морскую базу в Южно-Китайском море

Фото: Edgar Su / Reuters

Китай в Южно-Китайском море значительно расширил военно-морскую базу Юйлинь, которая является пунктом размещения подводного флота. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки.

«У Китая также есть несколько проектов беспилотных надводных кораблей, в том числе крупных, которым потребуется стоянка, как обычным кораблям. По мере того как эти беспилотные платформы будут приближаться к рабочему состоянию, им потребуются базовые сооружения, поэтому ожидалось некоторое строительство», — приводит издание слова исследователя морской безопасности Х.А. Саттона (автор не расшифровывает имя полностью).

Он также отметил, что строительство пирсов началось в прошлом году и продвигается быстрыми темпами. Ключевой целью является создание инфраструктуры для подводных дронов.

Ранее Китай заподозрили в военном освоении спорного острова Тритон в Южно-Китайском море, на который также претендуют Вьетнам и Тайвань. Согласно данным со спутниковых снимков, Китай, возможно, осуществляет строительство взлетно-посадочной полосы. В случае ее возведения она будет больше всех остальных полос на контролируемых Китаем островах в Южно-Китайском море.

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      Максим Габриелян
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