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16:00, 27 ноября 2023Экономика

В России возобновят выпуск Hyundai и Kia

В России возобновят выпуск Hyundai и Kia под китайским брендом GAC

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В течение декабря AGR, близкая к дилерскому холдингу «Авилон» и владеющая бывшим заводом Volkswagen в Калуге, завершит сделку по покупке простаивающего предприятия по выпуску машин Hyundai и Kia в Санкт-Петербурге. Производство может быть возобновлено уже в конце января, узнал Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на источники.

Партнером AGR выступит китайский концерн GAC. Выпускаемые автомобили Hyundai и Kia будут продавать под китайским брендом, формально они не будут иметь отношения к корейскому концерну. В перспективе возможна и крупноузловая сборка китайских машин, но первые полтора года завод займется производством именно корейских автомобилей, рассказали изданию источники.

В указанный период завод планирует произвести 70 тысяч машин — на это количество сейчас есть необходимые комплектующие. Большинство деталей в настоящий момент хранится на улице под пленкой на паллетах. Завод будет работать в одну смену.

О том, что корейские компании Kia и Hyundai полностью закроют бизнес в России, стало известно в начале октября. Производители начали распродавать остатки автомобилей с российских складов с наценкой в миллион рублей — теперь в их салонах будут продавать китайские марки. Сервисное обслуживание корейских моделей пообещали продолжить, но оно вырастет в цене минимум на 20 процентов.

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      Мария Грушко
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