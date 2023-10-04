Mash: Kia и Hyundai окончательно уйдут из России до конца года

Корейские автогиганты Kia и Hyundai полностью закроют свой бизнес в России до конца года, узнал Mash.

Производители начали распродавать остатки авто с российских складов с наценкой в миллион рублей — теперь в их салонах будут продавать китайские марки. В частности, некоторые магазины Hyundai уже поменяли вывески на BAIC, но внутри пока нет ни клиентов, ни сотрудников. Сервисное обслуживание корейских моделей пообещали продолжить, но оно вырастет в цене минимум на 20 процентов. Кроме того, как выяснили журналисты, из бывших салонов Kia и Hyundai массово увольняются работники.

Ассортимент дилеров уже частично состоит из «китайцев», а популярных моделей Kia и Hyundai в них не осталось. Например, в одном из московских салонов осталось две модели Kia, подорожавшие на миллион, — Cerato 2022 года за 3 миллиона и K5 за 3,5 миллиона рублей. Kia Rio исчез полностью. В салонах Huyndai больше не найти Solaris, Elantra, Sonata — остались только джипы по завышенной цене от 4,5 миллиона рублей.

Концерн Hyundai-Kia начал сворачивать деятельность в России в марте 2022 года. На калининградском заводе «Автотора», где раньше собирали BMW, Kia и Hyundai, теперь выпускают китайские BAIC, Kaiyi и SWM. В сентябре стало известно, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге приобретет российский инвестор.