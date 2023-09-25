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13:54, 25 сентября 2023Экономика

Заводу Hyundai в Санкт-Петербурге нашли покупателя

Мантуров: завод южнокорейской Hyundai в Санкт-Петербурге купит местный инвестор

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Завод южнокорейского автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге приобретет местный инвестор. Об этом со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова сообщает «Интерфакс».

По словам главы ведомства, продажу оформят в ближайшее время. Производитель настаивает на сделке с опционом на обратный выкуп в течение двух лет.

«У нас уже решения все сформированы относительно приобретения. По крайней мере, то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение», — добавил Мантуров.

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До начала конфликта на Украине российское подразделение Hyundai ежемесячно продавало по 17 тысяч автомобилей, собранных в Санкт-Петербурге. Однако с марта 2022-го поставки комплектующих прекратились, и завод был остановлен, а сотрудников отправили на простой.

Южнокорейский гигант не собирался прекращать работу в России из-за больших инвестиций и задумался о продаже завода лишь в октябре из-за «невозможности вести нормальную финансовую деятельность». В декабре Hyundai объявила о сокращении штата в России и пообещала выполнить все обязательства перед сотрудниками.

В апреле СМИ сообщили, что возможным покупателем завода в Санкт-Петербурге станет компания из Казахстана Astana Motors. Предприятие ведет сборку автомобилей бренда в соседней республике на двух площадках. Однако производитель заявил, что у него не было планов на заводы в России: вместо этого он развивает мелкоузловую сборку автомобилей в Казахстане и собирается запустить в индустриальной зоне Алма-Аты завод по производству автомобильных сидений, полиуретановых ковриков, подкрылков, брызговиков и мультимедийных систем.

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    Вячеслав Агапов
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