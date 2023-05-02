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10:24, 2 мая 2023Экономика

Компания из Казахстана опровергла сообщения о покупке завода Hyundai

Казахстанская «Астана Моторс» опровергла сообщения о покупке российского завода Hyundai

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Компания «Астана Моторс», собирающая автомобили Hyundai в Казахстане, опровергла сообщения о покупке заводов бренда в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщает ТАСС.

По словам представителей фирмы, у «Астана Моторс» не было планов на заводы в России. Производитель сейчас развивает мелкоузловую сборку автомобилей в Казахстане и собирается запустить в индустриальной зоне Алма-Аты завод по производству автомобильных сидений, полиуретановых ковриков, подкрылков, брызговиков и мультимедийных систем для Hyundai.

В конце апреля 2023 года южнокорейский телеканал MBC сообщил, что Hyundai Motor нашла покупателя на завод в Санкт-Петербурге. Потенциальным партнером назвали «Астана Моторс». По информации СМИ, Hyundai ждала одобрения сделки от российских властей и настаивала на праве обратного выкупа российских активов.

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Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге собирал машины для на российского и европейского рынков. До начала спецоперации на Украине российская «дочка» южнокорейского производителя продавала по 17 тысяч Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line в месяц. В марте 2022 года выпуск автомобилей приостановили из-за трудностей с поставками запчастей, а рабочих отправили на простой. Также прекратила работу промышленная площадка компании в Калининграде. При этом завод в Санкт-Петербурге некоторое время спустя возобновил работу для поставок на свое предприятие в Казахстане и сборки автомобилей там.

Из-за больших инвестиций в российские предприятия корейский автоконцерн задумался о продаже завода в Санкт-Петербурге только в октябре 2022 года. Причиной назвали невозможность «вести нормальную финансовую деятельность». В декабре сотрудникам предприятия объявили о сокращении штата. Компания пообещала выполнить все социальные обязательства перед коллективом и выплатить выходные пособия персоналу, уволившемуся по соглашению сторон.

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Вячеслав Агапов
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