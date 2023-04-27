Hyundai нашла покупателя на завод в Санкт-Петербурге

MBC: завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге решила купить компания из Казахстана

Hyundai Motor нашла покупателя на завод в Санкт-Петербурге — его решила приобрести компания из Казахстана. Переговоры вышли на заключительную стадию сообщает телеканал MBC.

Возможным покупателем предприятия южнокорейской компании называют Astana Motors, владеющую двумя заводами, где собирают автомобили Hyundai в Казахстане. Сейчас Hyundai ждет одобрения сделки от российских властей и настаивает на опционе для обратного выкупа российских активов.

До начала спецоперации на Украине российская дочерняя компания Hyundai каждый месяц продавала по 17 тысяч машин, собранных на заводе в Санкт-Петербурге. Однако с марта 2022-го поставки комплектующих прекратились, и завод был остановлен, а сотрудников отправили на простой. Также прекратила работу промышленная площадка в Калининграде.

Компания долгое время не собиралась сворачивать деятельность в России из-за больших инвестиций, сделанных в последние годы. Корейский автоконцерн задумался о продаже завода в Санкт-Петербурге лишь в октябре. Причиной назвали невозможность «вести нормальную финансовую деятельность».

В декабре завод Hyundai объявил о сокращениях штата. Компания пообещала выполнить все социальные обязательства перед сотрудниками, которых коснется сокращение, и выплатить выходные пособия персоналу, уволившемуся по соглашению сторон. Однако позже завод возобновил производство для поставок на свое предприятие в Казахстане и сборки автомобилей там.