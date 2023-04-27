Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:46, 27 апреля 2023Экономика

Hyundai нашла покупателя на завод в Санкт-Петербурге

MBC: завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге решила купить компания из Казахстана

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Hyundai Motor нашла покупателя на завод в Санкт-Петербурге — его решила приобрести компания из Казахстана. Переговоры вышли на заключительную стадию сообщает телеканал MBC.

Возможным покупателем предприятия южнокорейской компании называют Astana Motors, владеющую двумя заводами, где собирают автомобили Hyundai в Казахстане. Сейчас Hyundai ждет одобрения сделки от российских властей и настаивает на опционе для обратного выкупа российских активов.

До начала спецоперации на Украине российская дочерняя компания Hyundai каждый месяц продавала по 17 тысяч машин, собранных на заводе в Санкт-Петербурге. Однако с марта 2022-го поставки комплектующих прекратились, и завод был остановлен, а сотрудников отправили на простой. Также прекратила работу промышленная площадка в Калининграде.

Материалы по теме:
В мире развернулась борьба за литий. Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
В мире развернулась борьба за литий.Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
15 апреля 2023
«Пообещать такое было безумием» Крупнейший банк США обманули мошенники. Как они одурачили его на миллионы долларов?
«Пообещать такое было безумием»Крупнейший банк США обманули мошенники. Как они одурачили его на миллионы долларов?
Сегодня

Компания долгое время не собиралась сворачивать деятельность в России из-за больших инвестиций, сделанных в последние годы. Корейский автоконцерн задумался о продаже завода в Санкт-Петербурге лишь в октябре. Причиной назвали невозможность «вести нормальную финансовую деятельность».

В декабре завод Hyundai объявил о сокращениях штата. Компания пообещала выполнить все социальные обязательства перед сотрудниками, которых коснется сокращение, и выплатить выходные пособия персоналу, уволившемуся по соглашению сторон. Однако позже завод возобновил производство для поставок на свое предприятие в Казахстане и сборки автомобилей там.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на публикации о попытке покушения на Путина
Собчак высказалась о задержании Блиновской
Стало известно о переписанном на родственников имуществе Елены Блиновской
Post Malone стал единственным артистом с восемью «бриллиантовыми» синглами
В российском регионе обрушилась стена строящегося трехэтажного дома
Московский суд получил материалы о передаче из Минска россиянки Сапеги
В Кремле обозначили отношение к диалогу Зеленского и Си Цзиньпина
Hyundai нашла покупателя на завод в Санкт-Петербурге
Захарова заявила о новом уровне гонений на УПЦ
Семак рассказал о трудностях «Зенита» из-за стоимости футболистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.