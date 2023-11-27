Осужденная за взятки топ-менеджер российской корпорации подаст жалобу

Защита бывшего топ-менеджера «Ростеха» Лалетиной обжалует приговор за взятки

Бывшего топ-менеджера российской корпорации осудили на восемь лет за взятки

Начало событий в новости Бывшего топ-менеджера российской корпорации осудили на восемь лет за взятки

Защита бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллы Лалетиной намерена обжаловать приговор как незаконный и необоснованный. Об этом «Ленте.ру» заявила адвокат осужденной Лариса Гусева.

«Все обвинение построено на показаниях единственного человека, который сам обвиняется в совершении коррупционных преступлений, — заявила Гусева. — других доказательств, даже таких, как результаты оперативных мероприятий в деле нет. Ни одно из выдвинутых обвинений ни на следствии, ни в суде фактических подтверждений не получило».

Показания на Аллу Лалетину дал Рустам Измайлов, бывший директор Новосибирского завода искусственных волокон» (НЗИВ выпускает боевые части ракет к системам «Ураган» и «Смерч»), задержанный при попытке сбежать из страны и уже осужденный за растрату 50 миллионов рублей.

Сейчас он проходит обвиняемым по еще одному уголовному делу. Именно его слова, которые адвокаты считают клеветой, и легли в основу обвинения и приговора.

В понедельник, 27 ноября, Хамовнический суд Москвы приговорил Аллу Лалетину к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в 133 миллиона рублей. Следователи вменяли бывшему топ-менеджеру взятки почти на 70 миллионов рублей. В материалах дела говорилось, что с февраля 2018 года по апрель 2019 года она получила от Измайлова чемодан бренда Louis Vuitton, поездки в Турцию для ее семьи и три миллиона рублей на покупку персидского ковра.

Лалетина вину признала частично.