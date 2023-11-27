Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:07, 27 ноября 2023Силовые структуры

Бывшего топ-менеджера российской корпорации осудили на восемь лет за взятки

Суд дал восемь лет экс-директору по правовому обеспечению «Ростеха» за взятки
Алла Лалетина

Алла Лалетина. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину за получение взяток. Об этом сообщает ТАСС.

Суд также назначил осужденной штраф в размере 133 миллионов рублей. Защита Лалетиной намерена обжаловать приговор.

Следователи вменяли бывшему топ-менеджеру взятки почти на 70 миллионов рублей. В материалах дела говорилось, что с февраля 2018 года по апрель 2019 года она получила от гендиректора «Новосибирского завода искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова чемодан бренда Louis Vuitton, поездки в Турцию для ее семьи и три миллиона рублей на покупку персидского ковра.

Лалетина вину признала частично.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отказались от мирного соглашения с Россией без репараций. Идею о выплатах в Москве назвали аморальной

      Спорткомплекс в Подмосковье обрушился под тяжестью снега

      Суд отказался принять заявление СПБ Биржи о банкротстве

      В Китае нашли способ обойти ограничения США по развитию ИИ

      Туристы пошутили о бомбе в багаже, вызвали хаос в аэропорту и были депортированы

      Трех человек отдали под суд за покушение на замглавы полиции Запорожья

      В Госдепе понадеялись на скорое одобрение помощи ВСУ на 60 миллиардов долларов

      Пенсионерка лишилась жилья и нескольких миллионов рублей из-за мошенников

      Диетолог подсказала эффективные способы убрать выпирающий живот

      Назван срок окончания непогоды на юге России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости