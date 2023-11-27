Бывшего топ-менеджера российской корпорации осудили на восемь лет за взятки

Суд дал восемь лет экс-директору по правовому обеспечению «Ростеха» за взятки

Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину за получение взяток. Об этом сообщает ТАСС.

Суд также назначил осужденной штраф в размере 133 миллионов рублей. Защита Лалетиной намерена обжаловать приговор.

Следователи вменяли бывшему топ-менеджеру взятки почти на 70 миллионов рублей. В материалах дела говорилось, что с февраля 2018 года по апрель 2019 года она получила от гендиректора «Новосибирского завода искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова чемодан бренда Louis Vuitton, поездки в Турцию для ее семьи и три миллиона рублей на покупку персидского ковра.

Лалетина вину признала частично.