Бывшего топ-менеджера «Ростеха» обвинили во взятках почти на 70 миллионов рублей

Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» Алле Лалетиной вменили взятки на 67 млн рублей

Экс-директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению государственной корпорации «Ростех» Алле Лалетиной вменили взятки почти на 70 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В материалах дела уточняется, что в период с февраля 2018 года по апрель 2019 года она получила взятку от генерального директора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» (НЗИВ) Рустама Измайлова в виде денег и иных услуг. В частности, взятки были представлены в том числе в виде чемодана бренда Louis Vuitton и поездки в Турцию для Лалетиной и ее семьи. Также бизнесмен передал бывшему топ-менеджеру корпорации три миллиона рублей для покупки персидского ковра.

В общей сложности Лалетина получила 66 миллионов 830 тысяч рублей.

В свою очередь, Алла Лалетина вину признала не в полном объеме. Ее адвокаты также обращают внимание суда на то, что «обвинение часто апеллирует к таким понятиям, как "неустановленное время" и "неустановленное место"». При этом, отмечают правозащитники, в деле нет ни одного факта фиксации передачи денежных средств Лалетиной.

Ранее бывшего сотрудника дочерней компании «Ростех» и Следственного комитета России (СКР) Алексея Репкина арестовали за шантаж и взятки автомобилями Cadillac.