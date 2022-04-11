Бывшего сотрудника дочерней компании «Ростех» арестовали по делу о шантаже

Бывший сотрудник дочерней компании «Ростех» и СКР попался на корпоративном шантаже

Бывшего сотрудника дочерней компании «Ростех» и Следственного комитета России (СКР) арестовали за шантаж и взятки автомобилями Cadillac. Экс-советник гендиректора «Объединенной приборостроительной корпорации» Алексей Репкин проведет в изоляторе как минимум ближайшие два месяца. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Репкин шантажировал предпринимателей, угрожая лишить их возможности выполнять госконтракт стоимостью почти три миллиарда рублей на поставку медицинского оборудования для центральной больницы в Нижневартовске. Таким образом он получил от коммерсантов 15 миллионов рублей, два автомобиля Cadillac и даже оплаты собственных перелетов на сумму в 200 тысяч рублей. Следствие считает, что реального влияния на выполнение контракта у него не было.

Репкина задержали накануне ареста, по месту проживания прошли обыски. За несколько часов до задержания были возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» УК РФ.

Дело Репкина расследует управление СКР, которое обычно расследует преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов: «Коммерсантъ» утверждает, что фигурант ранее был сотрудником управления собственной безопасности СКР.

Согласно материалам дела, осенью 2020 года Репкин узнал о заключении нового контракта на поставку и ввод в эксплуатацию медоборудования в нижневартовскую больницу. Соглашение было заключено между дочерним корпорации «Ростех» концерном радиостроения «Вега» и компанией «Медком». Репкин обозначил представителям компании свои требования и еще до конца 2020 года получил от них 15 миллионов рублей и Cadillac, который фирма взяла в лизинг в срочном порядке. Позже он потребовал еще один автомобиль и получил его аналогичным путем в январе 2021 года.

