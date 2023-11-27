Пленный украинский военный пожаловался на отказников в рядах ВСУ

Пленный украинский боец Куманский заявил о большом числе отказников в рядах ВСУ

Пленный украинский военный Богдан Куманский рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет число «отказников» и случаев самовольного оставления части. Об этом передает РИА Новости.

Куманский заявил о большом числе отказников в рядах ВСУ и подчеркнул, что эта тенденция прослеживалась в его подразделении.

«Мысли уже давно подбирались, чтобы уйти в СОЧ (самовольное оставление части — прим. "Ленты.ру") Людей не хватает, тянут людей из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, лишь бы кто... ни подготовки, ничего», — пожаловался боец.

Пленный добавил, что в СОЧ ушли «очень много людей». В его 118-й бригаде много отказников, «потому что не хотят быть "мясом"». «Не знаю, что там наше правительство думает, что наши командиры думают», — заключил Куманский.

Ранее украинские военнопленные рассказали об отказниках в ВСУ. Пленный Сергей Зиночка сообщил, что из его подразделения в 150 человек 20 не стали участвовать в боевых действиях.

