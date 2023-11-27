Мужчина пропал без вести во время сильного шторма в Крыму

SHOT: мужчина пропал без вести во время сильного шторма в Крыму

Мужчина пропал без вести во время сильного шторма в Крыму, об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

Отмечается, что 50-летний Олег М. отправился посмотреть на волны в районе рынка «Русич» в поселке Морское и исчез. Его родственники обратились к спасателям.

На место прибыли сотрудники МЧС отделения «Крымспас», но непогода помешала начать поиски. Они начнутся после нормализации погодных условий.

26 ноября на северо-западное побережье Крыма обрушился ураган, скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Стихия оставила без света более 40 тысяч человек, повалила деревья и сорвала крыши. Глава полуострова Сергей Аксенов объявил понедельник нерабочим днем из-за непогоды. В районе Евпатории началась эвакуация местных жителей из подтопленных домовладений.

