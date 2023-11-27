Мужчины перечислили варианты ответов на присланные женщинами обнаженные фото

Мужчины на форуме Reddit рассказали о вариантах ответов на обнаженные фото, присланные женщинами. Варианты реакций на женские нюдсы они перечислили в разделе AskReddit.

Многие пользователи посоветовали отправлять женщине эмоциональные реакции о желаниях, которые пробуждают подобные фотографии.

«Какая ты горячая» звучит лучше, чем «ты красивая». Первое — это искренняя, сильная эмоция. Она хочет, чтобы у вас дух перехватило от восторга, чтобы вы завелись, а не были вежливы. Но не увлекайтесь непристойностями, особенно в первый раз haybay727 пользователь Reddit

Любое восклицание: «черт побери!», «о черт!», «о Боже!», «вау!» Stillwindows95 пользователь Reddit

Другие посоветовали приступить к рассказу о том, чем хотелось бы заняться с автором нюдсов.

Я сказал что-то хорошее о ее внешности. Она начала стесняться, чувствовала себя уязвимо, и я поблагодарил ее, что она мне открылась. А потом сказал: «Я бы отлизал тебе так, как если бы ты была моим последним ужином» vyse34 пользователь Reddit

Кроме того, мужчины посоветовали не врать женщине относительно ее внешности.

Сначала проанализируйте это произведение искусства. Нюдс есть нюдс, но, если хотите сделать комплимент, точно опишите, что вам понравилось. Не надо врать только потому, что вы захотели ее myshadowsvoice пользователь Reddit

Ранее мужчины на форуме Reddit рассказали о главных глупостях, совершенных ими ради секса. Многие из них признались, что в надежде на эротический контакт преодолевали большие расстояния, в том числе пешком, что не всегда увенчивалось успехом.